Albatros Top Boat e le Maldive a misura di agenzia con ‘MaldivesForYou’

di Amina D'Addario

‘Maldivepertutti’, sito lanciato nel 2008 da Albatros Top Boat, sta per essere soppiantato da ‘MaldivesForYou’, portale b2b tecnologicamente più avanzato che sarà ufficialmente presentato a Rimini in occasione di TTG Travel Experience.

“Il nuovo sito - ha spiegato la titolare di Albatros Top Boat, Donatella Telli, durante un webinar organizzato in collaborazione con TTG Italia - consentirà non solo di fare preventivi, ma anche di concludere la prenotazione con il pagamento. Non bisogna pensare, però, a una piattaforma dietro la quale non c’è nessuno con cui parlare: con un pulsante si potranno sempre contattare degli esperti che seguiranno l’agenzia nella scelta della struttura”.



Il prodotto

Al suo interno le agenzie troveranno oltre 150 tra resort, boutique hotel e guest house, servizi a terra ma anche il fiore all’occhiello di Albatros Top Boat, ovvero le barche da crociera. “Oltre ai due yacht di nostra gestione - il Conte Max e il Duca di York - ci sarà una selezione di imbarcazioni con le quali raggiungere villaggi e spiagge difficilmente accessibili, attraverso itinerari personalizzati e un rapporto tra staff e cliente quasi uno a uno”.



Ma il portale non si fermerà alle sistemazioni alberghiere e alle crociere: “In seguito - ha aggiunto Telli - verrà introdotta la biglietteria aerea con la possibilità di accedere a tariffe dedicate”.