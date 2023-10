Ultimi due giorni per le votazioni di TTG Star – Personaggio dell’anno, che TTG Italia in collaborazione con TTG Travel Experience presenta ogni anno per premiare chi si è particolarmente distinto nel mondo del turismo.

I finalisti, risultato di una valutazione a opera della redazione e del direttore di TTG Italia, sono sia personaggi ben noti al mondo del turismo sia volti nuovi, tutti però accomunati dall’impegno e dalla passione profusi nel realizzare nuove iniziative e progetti di rilancio.



Come da tradizione, anche quest’anno i nomi dei finalisti che i nostri lettori potranno votare (qui il link per la votazione che si chiuderàò domani 4 ottobre) rappresentano uno spaccato del mondo del turismo. Si tratta di manager che si sono distinti per innovazione, per una vision di lungo periodo, ma anche per la capacità di reagire alle avversità trasformandole in occasioni di crescita.



Il Personaggio dell’anno - TTG Star 2023, sarà premiato durante TTG Travel Experience alla Fiera di Rimini giovedì 12 ottobre alle 17. Le votazioni, aperte oggi, si chiuderanno mercoledì 4 ottobre.



I nomi

Ecco allora i nostri otto candidati. Li presentiamo in rigoroso ordine alfabetico, provando a spiegare la motivazione all’origine della scelta.



Sandro Botticelli, direttore marketing dell’ente nazionale per il turismo thailandese, ha mantenuto vivo l’interesse verso una destinazione amatissima dagli italiani, che è stata fra le più penalizzate dal Covid e che anche nel post pandemia fatica a ripartire.



Angelo Cartelli, direttore generale di Club del Sole, ha impresso un’accelerata allo sviluppo del glamping, un modo di fare turismo che ha continuato a catturare l’attenzione dei viaggiatori post Covid. Nome molto noto nel turismo per le sue passate esperienze nel tour operating tradizionale, sotto la sua direzione si è dato nuovo impulso all’ecosostenibilità, al miglioramento della qualità e allo sviluppo tecnologico.



Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare, non ha mai smesso di investire e lavorare al suo grande progetto, trascinando tutta la squadra in un piano di sviluppo articolato. Un piano passato anche dall’acquisizione di altri tour operator.



Elisabetta Fabri, presidente e a.d. Starhotels, ha capitanato un gruppo che brilla nella valorizzazione delle giovani figure professionali interne e anche di quelle al di fuori del perimetro aziendale, grazie al supporto all’alto artigianato italiano con il progetto ‘La Grande Bellezza - The Dream Factory’.



Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe del Gruppo Lufthansa, ha mostrato doti da vera equilibrista. Si è saputa destreggiare in una fase particolarmente delicata per il Gruppo e per il settore aereo in generale, ma non ha mai smesso di credere in un progetto di grandi potenzialità.



Simone Mancini, ceo di Scalapay. Giovane e visionario, Mancini si è trovato in brevissimo tempo alla guida di un’azienda dinamica, che ha saputo cogliere le potenzialità di applicazione del ‘Buy now, pay later’ al turismo.



Leonardo Massa, managing director per l’Italia di Msc Crociere, è stato candidato dal vincitore dell’edizione 2022 Massimo Diana. “E’ diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per tutto il mercato. Trasformandosi da direttore commerciale a manager di alto livello che ha accettato anche la sfida del mondo luxury con la nuova divisione di Msc. Massa è manager con visione, che ha spinto la forte crescita della società di Aponte” ha detto Diana.



Elena Valdata, fondatrice e general manager di Shiruq, ha cominciato in un periodo non facile per i viaggi tailor made, lanciandosi in format innovativi sia sul fronte della comunicazione sia su quello della formazione e degli eventi. Con un’attenzione speciale ai temi dell’ecosostenibilità e del rispetto degli altri popoli, approccia l’attività di tour operating seguendo un modello nuovo. Cuore e passione applicati al turismo.



CLICCA QUI PER VOTARE IL PERSONAGGIO DELL’ANNO