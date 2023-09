Avataneo, Aiav: “Soddisfatti per l’istruttoria aperta dall’Antitrust nei confronti di Ryanair”

Aiav esprime “grande soddisfazione” per la decisione dell’Antitrust di avviare un’istruttoria in merito al possibile abuso di posizione dominante da parte di Ryanair.

In una nota il presidente dell’associazione, Fulvio Avataneo, dichiara: “Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato, frutto di un lavoro di analisi durato 3 mesi, in collaborazione con diverse agenzie di viaggi che ci hanno fornito i dati e che ringraziamo”.



Un risultato, aggiunge Avataneo, “ancora più evidente se si considera il recente cambio di passo sul decreto legge contro il caro voli. Ci auguriamo che su questo tema il Governo sia incalzante e rigoroso, a beneficio di tutti. Questa battaglia sta avendo una forte eco sulla stampa nazionale, perché, considerata la posizione dominante del vettore, non tutela solo le agenzie di viaggio, ma guarda anche ai consumatori finali: ai cittadini che per ragioni del tutto legittime scelgono di avvalersi di un intermediario per acquistare il loro volo e ancora di più ai viaggiatori che preferiscono avvalersi di un pacchetto di viaggio organizzato per godendo così delle tutele previste dal Codice del Turismo”.