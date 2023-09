Il governo Uk studia un piano per favorire il turismo interno

Meno viaggi internazionali, più turismo interno. Londra sta valutando misure a sostegno dei soggiorni all'interno dei confini, lanciando una consultazione che durerà dodici settimane. L'obiettivo è offrire una maggiore scelta di viaggi a un prezzo inferiore.

Come riporta ttgmedia.com, si tratta della prima mossa di un piano per riformare le regole dei pacchetti tutto compreso.



La consultazione dovrà stabilire se la riforma potrà stimolare il turismo all'interno del Regno Unito.



“Il settore dei viaggi nazionali è fondamentale per la nostra economia - ha spiegato il ministro degli affari Kevin Hollinrake -, ma molte aziende turistiche si trovano ad affrontare normative spesso eccessivamente gravose che rendono difficile per loro crescere".