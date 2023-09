Il tema della continuità territoriale, e in particolare l’accesso all’acquisto dei biglietti con tariffe agevolate, è stata al centro dell’audizione di Fiavet-Confcommercio presso la Camera dei Deputati alla IX Commissione Trasporti.

“Le agenzie di viaggi si trovano in seria difficoltà nel gestire la biglietteria dei vettori aggiudicatisi i bandi della continuità territoriale” ha sottolineato il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi nel corso dell’appuntamento. La richiesta dell’associazione è che la distribuzione possa accedere a queste tariffe tramite gds e non call center, come invece avviene ora in maniera tutt’altro che agevole.



“Fiavet-Confcommercio – si legge in una nota -, oltre a ciò, ha richiesto la rimborsabilità immediata in denaro dei biglietti in continuità territoriale. Anche in questo caso Aeroitalia, sta rilasciando voucher con scadenza 12 mesi. La Federazione ha fatto osservare in Commissione Trasporti che anche Adiconsum Sardegna ha segnalato all’Antitrust il diniego del rimborso pecuniario di Aeroitalia per i biglietti cancellati dai passeggeri”.



Altra criticità emersa quella legata ai bagagli che, in caso di voli in coincidenza verso altre destinazioni, devono essere ritirati e poi riconsegnati. “Per descrivere le criticità che sono emerse dall’esperienza lavorativa quotidiana e i dati raccolti dalle imprese associate abbiamo preso ad esempio il caso Sardegna in quanto già noto alle cronache, esemplificativo di alcune problematiche – ha specificato in aula il consulente legale Fiavet-Confcommercio, Federico Lucarelli - non si tratta pertanto del tema peculiare legato ad un vettore, ma di assumere la Sardegna come caso pilota per analizzare problematiche e criticità”.