Primi passi per Utopia of the Seas di Royal Caribbean, la nave dei weekend

Primo passo verso la sua nascita come destinazione weekend per eccellenza per Utopia of the Seas, la nuova nave di Royal Caribbean International che lo scorso fine settimana ha effettuato il suo float-out presso i Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire, in Francia.

La nave, il cui debutto è previsto a Port Canaveral (Orlando), in Florida, a luglio del 2024, navigherà nei Caraibi e offrirà ai passeggeri mini crociere con formule del weekend di 3 notti e della fuga di 4 notti nei giorni feriali. Ogni vacanza prevede tappe a Nassau, alle Bahamas, e a Perfect Day at CocoCay, l’isola privata di Royal Caribbean, che da gennaio del 2024 offrirà il suo primo angolo di paradiso per soli adulti, Hideaway Beach.



A bordo, oltre allo scivolo a secco più lungo mai creato su una nave, l'Ultimate Abyss di 90 metri una incredibile serie di opzioni food, fra le quali un'esperienza culinaria immersiva, da assaporare in un vagone ferroviario, unica nel suo genere.



Nei viaggi weekend, gli ospiti avranno a disposizione una combinazione di oltre 40 diverse opzioni per cenare e bere, un numero di piscine maggiore di quello dei giorni a bordo, emozioni, opportunità per rilassarsi e molto altro ancora.



Utopia sarà la prima nave della Oasis Class alimentata a gas naturale liquefatto (GLN), il combustibile marino più pulito disponibile ad oggi. Seconda nave alimentata a GNL della compagnia di crociere, dopo Icon of the Seas, Utopia porterà avanti l'impegno decennale di Royal Caribbean nei confronti dell'ambiente.