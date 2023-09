di Isabella Cattoni

Crescita a livello globale del 32%, con un fatturato pari a circa un miliardo di euro nel primo semestre 2023. Ma quel che più conta, un incremento delle vendite sul nostro mercato del 68% sul 2022, che arriva al 78% se si considerano le mete a lungo raggio, con un’importante crescita verso quelle destinazioni – come le Antille francesi – che non necessitano di passaporto.

Club Med capitalizza il vantaggio e prosegue nel piano di riposizionamento del brand verso l’alto, specie su un mercato come quello italiano che è fra i primi tre a livello mondiale per gradimento della fascia top, quella dell’Exclusive Collection. “Ben il 35% del totale dei clienti italiani sceglie la gamma più alta della nostra offerta – precisa Rabeea Ansari (nella foto), managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med -. Questo risultato si traduce anche sul fronte del trade, con le nostre 18 agenzie di viaggi ‘Top’ che procurano il 52% del fatturato totale prodotto dalle adv italiane (che a sua volta è circa il 50% dei ricavi del mercato Italia, ndr). Ragion per cui stiamo studiando iniziative ad hoc per premiare i nostri top partner, che saranno ospiti d’onore alla prossima convention organizzata a Cefalù e dedicata a un’ottantina di agenzie”.



In particolare, l’estate ha portato con sé un incremento del 17% degli italiani che hanno scelto il resort di Cefalù, evidenziando come la forchetta fra turisti alto spendenti, pronti a scegliere le soluzioni top, e fascia media, penalizzata dall’aumento del costo della vita, vada sempre più allargandosi.



Per quanto riguarda il trend del secondo semestre dell’anno, la crescita globale dei ricavi è pari al 6% circa, dato che sul mercato Italia arriva al 10% per quanto riguarda le mete a lungo raggio come Maldive, Seychelles, Turks&Caicos, Bahamas. E con un esplosivo +78% per quanto riguarda la Turchia, raggiungibile dall’Italia senza passaporto. Sul fronte della montagna, l'incremento atteso dal mercato italiano sul 2022 è del 20%.



Le aperture

Rispettata anche la tabella di marcia nell’inaugurazione di nuovi resort, che prevedeva 17 strutture entro il 2025: “Abbiamo dato il via ai lavori per la realizzazione del Tinley, nuovo resort nel Kwazulu-Natal in Sudafrica che porterà in dote 32 ettari di spiaggia, 342 stanze e 64 suite. In più, ulteriori camere nel game lodge nella savana, a circa tre ore di distanza dal complesso”. A seguire, Benin e Malesia.

“Anche l’Italia resta nei nostri desiderata, ma dobbiamo trovare la struttura giusta e la burocrazia rende tutto più complesso”. In lizza ci sarebbero comunque Venezia w la Sardegna.



Per dar voce a tutte queste novità è partita la campagna internazionale che fa leva sull’ ‘Esprit libre’ di Club Med, un pilastro che lo accompagna dai lontani Anni Cinquanta.