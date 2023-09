I ‘posti segreti’ di Evaneos: una guida con le esperienze più particolari nel mondo

Una guida scritta dagli agenti locali Evaneos per i viaggiatori, uno scrigno di 30 esperienze e indirizzi nascosti in altrettanti Paesi del mondo. Si chiama ‘Secret Spots’ la nuova pubblicazione di Evaneos che presenta due linee di percorso: ‘Vicino a noi’ e ‘Un po’ più lontano’.

‘Vicino a noi’ offre consigli su destinazioni europee del Nord (Finlandia, Norvegia, Islanda), del Sud (Spagna, Sicilia, Montenegro, Portogallo e Grecia), dell’Est (Albania, Armenia e Lituania) e dell’Ovest (Irlanda, Franca Contea, Costa d’Opale, Paesi Bassi e Francia meridionale).



Rapporto diretto tra viaggiatori e agenti

“Uno dei punti di forza di Evaneos sta proprio nel rapporto diretto che crea fra i viaggiatori e gli agenti a destinazione - spiega Viola Migliori, country manager Southern Europe Evaneos - perché questo approccio permette di vivere il viaggio in maniera originale e non standardizzata".



I luoghi del cuore

"Con questa guida - continua Migliori - abbiamo chiesto ai nostri esperti un surplus di impegno: ciascuno di loro ha condiviso un luogo del cuore, una ‘madeleine proustiana’ di viaggio sotto forma di indirizzi ed esperienze che volentieri condividiamo con i nostri viaggiatori in cerca di esperienze locali e autentiche”.



Le esperienze sul lungo raggio sono invece racchiuse nella seconda sezione (‘Un po’ più lontano’) che propone destinazioni in Africa (Tunisia, Tanzania, Senegal, Marocco), nelle Americhe (Argentina, Ecuador, Messico, Colombia, Cuba) e in Asia (Thailandia, Sri Lanka, Oman, Laos e Vietnam).



Varietà di esperienze

La guida offre una grande varietà di esperienze da provare. Dal castello di Huntington nel villaggio di Clonegal (Irlanda) alla Velomaritine, la ciclabile che si snoda lungo la Costa d’Opale, dal Conscious Hotel Westerpark di Amsterdam (il più bello fra gli hotel davvero responsabili) all’Ansa di San Peyre nel Sud della Francia.



Sul lungo raggio tra le esperienze ci sono un pranzo a base di ugali tanzaniano davanti alle cascate Materuni, oppure un soggiorno a Camp du Lion all’interno della riserva faunistica di Niokoto koba in Senegal. Oppure ancora un’escursione nella valle del Draa in Marocco o la ‘disconnessione’ rigenerante che si può provare a Bahia Bustamante, nel cuore della Patagonia argentina.