Tui: tariffe medie in rialzo, ma la domanda resiste

Un’estate positiva nonostante un deciso rialzo dei prezzi. Questo il bilancio di Tui, che, diffondendo gli ultimi dati di vendita aggiornati al 10 settembre, ha rivelato di aver aumentato le tariffe medie dell’8% rispetto al 2022 e del 27% rispetto al 2019.

Una decisione che non ha intaccato la domanda: il colosso ha registrato infatti 13,7 milioni di prenotazioni, dato in rialzo del 5% rispetto all’anno scorso. L’operatore ha raggiunto così il 96% dei volumi del pre-pandemia.



Il forte aumento della domanda ha portato il tour operator a prolungare la stagione in Grecia e Turchia, destinazioni in cui - riporta ttgmedia.com - anche settembre si sta mostrando molto forte, con booking in crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2022.



La tendenza sembra confermarsi anche per la stagione invernale alle porte: a fronte di un incremento delle tariffe del 4%, le prenotazioni sono in aumento del 15% rispetto alla scorsa winter.



Sull’onda di questi numeri, Tui si mostra particolarmente ottimista sul fronte finanziario, stimando di aumentare “significativamente” gli utili ante imposte nel quarto trimestre, nonché nell’intero 2023.