Virgin Voyages accelera la crescita: 27 itinerari e 19 porti in più nel 2024

Virgin Voyages accelera i piani di crescita. Grazie ai 550 milioni di dollari di nuovi finanziamenti, la compagnia ha iniziato a espandersi rapidamente in nuovi mercati internazionali e ha appena annunciato l’aggiunta di 27 nuovi itinerari estivi e invernali e 19 nuovi porti che debutteranno nella stagione 2024-2025 e sono già aperti alle prenotazioni.

Tra le nuove opzioni di navigazione, spiega TravelPulse, la compagnia propone il brand ‘Seachange Series’, viaggi più lunghi che offrono ai passeggeri la possibilità di navigare per più giorni e vedere più parti del mondo in un solo itinerario.



Le navi e gi itinerari

Lanciata ufficialmente per la prima volta nell'agosto 2021, Virgin Voyages ha tre navi che solcano le acque dei Caraibi e del Mediterraneo: Scarlet Lady, Valiant Lady e Resilient Lady. Entro la fine dell’anno navigherà anche in Australia e Nuova Zelanda grazie alla sua quarta e più recente unità, la Brilliant Lady, che farà il suo debutto l’anno prossimo.



Valiant Lady

La Valiant Lady inizierà la sua stagione invernale 2023 tornando al suo porto di origine a Miami da Barcellona alla fine di ottobre 2023, da cui navigherà per itinerari esclusivi ai Caraibi. In seguito, da gennaio a marzo 2024, salperà da San Juan, Porto Rico, offrendo un paio di itinerari nei Caraibi meridionali.



Poiché Scarlet Lady trascorrerà un po' di tempo in bacino di carenaggio il prossimo anno per manutenzione generale, miglioramenti e ricalibrazioni, Valiant Lady si scambierà con lei nell'aprile 2024 e continuerà a navigare con rotazioni caraibiche di quattro e cinque notti da Miami.



Quando Scarlet Lady tornerà a Miami nel dicembre 2024, offrirà viaggi invernali di sei e otto notti fino alla primavera del 2025. Gli itinerari prevedono soggiorni a San Juan, uno sguardo al paesaggio aspro di Roatan, in Honduras, e un assaggio delle Isole Vergini Americane durante una gita di un giorno a St. Croix. Nel frattempo, tra maggio e ottobre 2024, Scarlet Lady salperà per due itinerari di sette notti nel Mediterraneo.



Anche Roma tra le tappe

In seguito, a novembre, Scarlet Lady intraprenderà un viaggio di riposizionamento di 11 notti da Barcellona a Roma, con soste a Maiorca, Corsica e Sardegna. Dopo essere uscita dal bacino di carenaggio, partirà per un viaggio transatlantico di 16 notti da Roma a Miami, un nuovo viaggio di riposizionamento che farà scalo a Madeira, in Portogallo e Santa Cruz de Tenerife, in Spagna.



Dopo essere tornata dalla sua stagione inaugurale in Australia la nuova nave della compagnia, Resilient Lady, percorrerà tre itinerari nel Mediterraneo da Atene da maggio a luglio 2024. Poi, tra luglio e settembre 2024, Resilient Lady tornerà in Europa e nel Regno Unito, effettuando una serie di viaggi di andata e ritorno da tre a sei notti da Portsmouth, nel Regno Unito. I suoi itinerari europei includeranno anche un ritorno in città famose come Amsterdam e Bruges, e nuove tappe nelle città spagnole di La Coruña e Bilbao, nonché nella regione vinicola francese di Bordeaux. Nell’ottobre del 2024 si sposterà poi in Australia.