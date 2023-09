Ammonta a 64,7 milioni di euro l’utile del primo semestre di Tip – Tamburi Investment Partners, il gruppo che controlla anche la maggioranza di Alpitour Word, che vede così quasi triplicare il risultato dello stesso periodo dello scorso anno. E in questo contesto il gruppo turistico fa segnare un importante traguardo per i primi sei mesi dell’anno.

“Alpitour ha infatti consuntivato, per la prima volta nella sua storia, un primo semestre positivo a livello di Ebitda – si legge in una nota di Tip -. Al di là della stagionalità del business di Alpitour, i risultati economici sin qui raggiunti e il livello della raccolta ordini sono tali da consentire la previsione di un risultato estremamente positivo per l’anno in corso”. Un trend che fa prevedere, prosegue il comunicato, una modifica strutturale nei conti economici del gruppo “grazie anche agli ingenti investimenti effettuati”.



I numeri

Passando al dettaglio delle cifre i ricavi di Alpitour nel primo semestre pari a 777,6 milioni, con un incremento dell’85% rispetto all’analogo periodo del 2022, mentre l’Ebitda risulta positivo per la prima volta positivo in questo periodo dell’anno vista la stagionalità del business. “La posizione finanziaria netta al 30 aprile 2023 era negativa per 384 milioni rispetto ai 450 milioni al 30 aprile 2022”, conclude il comunicato Tip.