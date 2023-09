Si sposta sempre più in alto l’asticella del turismo di lusso nel mondo. La ricerca di esperienze sempre più esclusive, uniche, vivibili solo da pochi e pochissimi spinge sia l’ospitalità superesclusiva sia le destinazioni meno raggiungibili.

Fra queste, spicca l’Antartide. Che i Poli, Nord e Sud, rappresentino un territorio affascinante per i viaggiatori upper level, è un dato emerso ormai da qualche anno, ma oggi a certificare il successo della terra australe arriva l’International Association of Antarctica Tour Operators. Secondo l’associazione, nell’ultimo anno la scelta della meta ha mostrato una crescita del +30% rispetto alle stagioni precedenti, a dimostrazione che il turismo negli ultimi dieci anni ha contribuito in maniera significativa alla crescita economica dell’Antartide.



Per altro, il Trattato Antartico regola in maniera molto severa l’ingresso nel continente che da sempre, infatti, è teatro di ricerche scientifiche normate in maniera stringente proprio a tutela del territorio, dichiarato nella sua interezza come riserva naturale. Eppure, i viaggi al Polo Sud stanno via via prendendo piede divenendo un privilegio di lusso per intraprendere itinerari fuori dal comune.



Ancor più interessanti diventano per il turisti luxury i viaggi durante i quali possono diventare parte attiva di un’esperienza: per questo i player che organizzano tour nel continente spesso abbinano i viaggi per i turisti con le spedizioni scientifiche. Un modo per trasformare un viaggio leisure in un’esperienza trasformativa.