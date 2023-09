Intelligenza artificiale, una startup creerà un software per sostituire le guide turistiche

Arriva dal Mit di Boston, spesso fucina di innovazioni in campo tecnologico e si chiama 'Tailbox': è la startup che si propone di realizzare un sistema di audioguide generate dall'intelligenza artificiale.

Come riporta repubblica.it, l'azienda ha raccolto 1,5 milioni di dollari di finanziamenti per sviluppare il proprio software, che consentirà ai visitatori di avere al proprio fianco una guida turistica artificiale che costruirà percorsi e spiegherà le attrazioni visitate.



La app, che sarà disponibile per smartphone, elaborerà consigli sulla base dell'umore, delle attività preferite e ovviamente della localizzazione.



L'obiettivo è creare un sistema di audioguide che non sia standardizzato, ma risponda alle diverse esigenze di ogni singolo visitatore, con contenuti audio interattivi.