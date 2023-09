W2M lancia le agenzie premium in Spagna

Per il gruppo Iberostar inizia l'era della distribuzione 'premium'. La divisione turismo del colosso iberico, World2Meet, ha annunciato di voler rivoluzionare il mondo delle agenzie con il lancio di due nuovi marchi: Grand azulmarino e The Sphere.

Il primo, come riporta preferente.com sarà dedicato alla clientela premium, mentre il secondo sarà formato da una serie di atelier dedicato al segmento lusso. La previsione è di aprire punti vendita in 14 città, tra cui Madrid e Barcellona, nei prossimi due mesi.



In particolare, gli spazi Sphere sarano situati all'interno di appartamenti nelle zone più prestigiose delle grandi città.



Al fianco dei due nuovi progetti, proseguirà anche l'espansione del network Azul Marino Viajes.