Ciminnisi, Fiavet: “La gestione del Colosseo mette l’Italia in cattiva luce”

“Uno dei monumenti più importanti al mondo, gestito in questo modo, mette Roma e l’Italia in una cattivissima luce nei confronti del turismo e vanifica il grandissimo lavoro di promozione internazionale che imprese e Istituzioni continuano a mettere in atto per attrarre visitatori nel nostro Paese”. Così il presidente di Fiavet, Giuseppe Ciminnisi (nella foto), sulla gestione della biglietteria del Colosseo.

Il presidente dell’associazione che rappresenta le agenzie di viaggi fa eco alle parole dell’assessore al turismo di Roma, Alessandro Onorato, ribadendo che “il mondo turismo organizzato italiano è escluso dalla vendita dei biglietti per il Parco Archeologico del Colosseo. Attualmente – denuncia - è impossibile per un’agenzia di viaggi o un tour operator ottenere un codice prenotazione”.



Una situazione che si protrae ormai da sette mesi e che costringe gli operatori a rivolgersi al secondary ticketing, pratica ora nel mirino del Agcm.



Nei giorni scorsi, spiega in una nota Fiavet, “l’Antitrust è intervenuta con un avviso di 'avvio di procedimento istruttorio per le pratiche commerciali scorrette' nei servizi di biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo acquistati dalle piattaforme online per poi essere rivendute a prezzi triplicati o quadruplicati. Entro 20 giorni dall’avvio dell’istruttoria le parti convolte dovrebbero replicare ufficialmente alla richiesta di chiarezza dell’Antitrust”.



L’associazione denuncia che i ticket emessi dal rivenditore ufficiale, CoopCulture, tramite la piattaforma online, si esauriscono entro pochi minuti dalla messa in rete, “poiché sembra non siano stati adottati strumenti per limitare l’accaparramento da parte di sistemi automatici che usano i cosiddetti Bot”. Una questione già denunciata a maggio da Fiavet.



L’associazione segnala inoltre che “Coopculture, operante per conto del Ministero della Cultura, doveva lavorare in proroga fino a luglio, mese in cui era atteso l’avvicendamento del nuovo gestore, ma sembra che ci sia una proroga fino a novembre, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali in merito”.