Rcl, una spiaggia ‘adult only’ a Perfect Day at CocoCay: apre Hideaway Beach

Royal Caribbean International alza il velo su Hideaway Beach, la sua prima spiaggia ‘adult only’, al debutto a gennaio nell’area nord-occidentale di Perfect Day at CocoCay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas.

La novità inizierà ad accogliere i crocieristi in concomitanza con il debutto di Icon of the Seas. “Hideaway Beach offrirà un’atmosfera e un’esperienza completamente nuove”, ha anticipato a travelpulse.com il presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean International, Michael Bayley. “Tutto, dalla sua posizione nascosta alla spiaggia esclusiva, dalle piscine alle cabine private, è progettato per gli adulti che desiderano una giornata solo per loro”.



Per chi desidera un’esperienza Vip ed esclusiva ci saranno 10 Hideout Cabanas. Non mancheranno bar - On the Rocks e Hideaway Bar – e ristoranti, come Slice of Paradise, che servirà pizza e piatti con un tocco local; e Snack Shack, che proporrà panini al pollo, hamburger, fritture e insalate.