Mappamondo rinnova il Vietnam: la proposta di Capodanno

Un’idea di tour per scoprire il Vietnam a Capodanno arriva da Mappamondo, che lancia una proposta nella sua programmazione dedicata al Paese in esclusiva per il mercato italiano.

Si chiama ‘Profumi, Cham e la grande giunca’ il viaggio di 12 giorni che porterà alla scoperta del Paese partendo da Hanoi e proseguendo attraverso le acque della baia di Halong e la Cittadella Imperiale di Hue, per poi raggiungere il mare e la spiaggia di Phan Thiet. L’itinerario prosegue, poi, fino Ho Chi Minh, la storica Saigon, permettendo così di conoscere il Vietnam nella sua completezza.



Il nome del tour arriva da due delle molte esperienze che si effettueranno nel corso del viaggio: una navigazione a Hue sul fiume dei Profumi e una notte a bordo di una giunca nella rinomata Halong Bay, con crociera della baia Patrimonio dell’Umanità Unesco.



Le partenze sono previste da Milano e Roma il 24 dicembre con voli Qatar Airways via Doha.