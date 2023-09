Business travel, Stati Uniti ed Emirati guidano la classifica di AirPlus

AirPlus International fa il punto sull’andamento dei viaggi d’affari nei primi 6 mesi del 2023 analizzando, grazie al suo Business Travel Index, milioni di transazioni di volo effettuate a livello globale.



Lo scenario è cambiato rispetto al periodo pre-pandemia quando, a fronte di un immutato primato degli Stati Uniti nella classifica delle destinazioni a lungo raggio più popolari, era la Cina a conquistare la medaglia d’argento. Oggi gli Usa non scendono dal primo gradino del podio ma a seguirli sono gli Emirati Arabi Uniti che conquistano il secondo posto nella top 5. Bronzo per la Cina, con India e Brasile subito dietro.

Per i business traveler europei, è la Germania a risultare come scelta numero uno nel corso del primo semestre dell’anno. Emerge infatti che un viaggio su cinque è diretto verso un aeroporto tedesco, con Francoforte in pole position.

Rilevante anche l’incremento delle tariffe aeree. A confronto con il 2019, il costo medio dei biglietti è aumentato passando da 395 euro a 438 euro per i voli continentali e da mille632 euro a 2mila 192 euro per gli intercontinentali. Lievitano anche i prezzi delle business class, attualmente assestati su una cifra media di 3mila 615 euro contro i 2mila 876 euro di quattro anni fa.



L’ultimo trend rilevato da AirPlus International concerne la durata delle trasferte, adesso più lunghe: sulle tratte intercontinentali si è passato da 12,5 giorni nel 2019 a 13,6 giorni nel 2023, con maggiori partenze nel weekend.



Gaia Guarino