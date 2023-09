Taranto è regina del Mediterraneo, nuova destinazione per le crociere

Taranto è la nuova regina del Mediterraneo. Con un +728% di crocieristi nei primi sei mesi dell’anno (da 1.725 a 14.285), il porto pugliese fa volare l’intera economia del territorio fra Mar Adriatico e Mar Ionio.

L’arrivo di Msc nel 2021 e il debutto di Costa Pacifica da giugno 2023 hanno sicuramente contribuito al balzo di qualità. “Con 40 scali di 7 diverse compagnie - ha dichiarato Raffaella Del Prete, general manager Taranto Cruise Port - e oltre 110mila passeggeri previsti per la fine dell’anno, il finanziamento del servizio di elettrificazione cold-ironing, nonché l’avvio dei lavori per un nuovo waterfront dal valore di 29 milioni 300mila euro entro il 2025, la Città dei Due Mari ha saputo sfruttare al meglio la sua vocazione all’intermodalità, grazie al veloce collegamento con l’aeroporto di Grottaglie”.



Già “Destination of the Year 2022”, il prossimo 27 ottobre Taranto sarà inoltre sede dell’XI edizione dell’Italian Cruise Day, che sancirà la soglia del milione di italiani imbarcati in crociera (+26% sul 2022, dati Risposte Turismo), terzo bacino di domanda a livello europeo e fra i più rilevanti al mondo.