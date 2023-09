Smartbox, arriva il cofanetto ‘Buono regalo’

Un’opzione in più per vuole regalare esperienze. Smartbox lancia i nuovi cofanetti ‘Buono regalo’, in vendita dal 14 ottobre in formato fisico e e-box sul sito dell’azienda.

Con la nuova soluzione, Smartbox si propone di garantire più versatilità. I cofanetti includono infatti una gift card da caricare al momento dell’acquisto con un credito a scelta fino a 500 euro, che darà la possibilità al beneficiario di acquistare uno o più cofanetti o singole esperienze Smartbox.



Il destinatario del cofanetto ‘Buono regalo’ potrà, inoltre, scegliere in tutta libertà le esperienze che desidera vivere.