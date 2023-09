Stop alle 'corse' per aggiudicarsi gli incentivi pubblici per le aziende. Tra le novità principali del Ddl incentivi, appena approvato dal Senato e in attesa del molto probabile via libera della Camera, c'è proprio l'abolizione del tanto criticato click day.

Il provvedimento, come riporta ilsole24ore.com, mette mano all'intero sistema degli incentivi alle imprese, guardando soprattutto alla semplificazione delle procedure.



Il testo comprende una revisione del sistema, ad oggi eccesivamente frammentato, con circa 2mila agevolazioni tra quelle nazionali e quelle regionali. Prevista inoltre la valorizzazione della piattaforma telematica incentivi.gov.it.



Il provvedimento

Il sito del quotidiano finanziario precisa inoltre che il Ddl incentivi prevede di destinare le agevolazioni principalmente alle aree meno sviluppate del Paese. I settori promossi andranno dalla tecnologia fino all'intelligenza artificiale e all'automazione, oltre alla transizione ecologia e alla salvaguardia dell'ambiente.



Prevista inoltre l'equiparazione delle imprese e dei professionisti, che non preclude a questi ultimi di accedere agli incentivi previsti per le aziende, qualora che ne siano i presupposti. Una tematica emersa soprattutto durante l'epoca Covid.