Ipotesi di vendita per PortAventura, i fondi a caccia di possibili acquirenti

PortAventura, il parco spagnolo di proprietà dei fondi KKR e Investindustrial, potrebbe essere in vendita per circa un miliardo di euro.

Il condizionale è d’obbligo dal momento che, interpellato dalla stampa, Investindustrial - il fondo della famiglia Bonomi - ha preferito non commentare la possibile operazione. Secondo quanto riportano i media spagnoli – e come spiega Hosteltur -, però, i fondi sembra stiano sondando il terreno per una possibile cessione del complesso ricreativo situato nella provincia di Tarragona.



Secondo quanto riferito dal quotidiano Cinco Dias, che a usa volta cita fonti finanziarie, l’operazione ammonterebbe appunto a circa un miliardo di euro.



Un portafoglio di otto hotel

Il parco, situato tra Salou e Vila-seca (Tarragona), è stato inaugurato negli anni ’90 ed è cresciuto progressivamente sia in attrazioni che in spazi, rafforzando anche l’offerta alberghiera. All’interno del resort ora PortAventura gestisce sei strutture alberghiere, cinque 4 stelle e un hotel luxury, per un totale di quasi 2.500 camere. L’azienda ha inoltre acquisito altri due hotel fuori dal parco, nei comuni di Salou e Vila-seca. Lo scorso anno PortAventura ha accolto 5,1 milioni di visitatori.