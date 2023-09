Airbnb con Cna per promuovere i distretti artigianali italiani

Si chiama ‘Made in Italy’ la campagna che prende il via dalla partnership tra Airbnb e la Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna) per aiutare gli ospiti a scoprire i distretti artigianali in Veneto, Toscana e Sicilia.

‘Made in Italy’, che si avvale del patrocinio del Ministero del Turismo, ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'artigianato italiano attraverso la rete degli host, che ne diventeranno ambasciatori.



I tre distretti scelti

Airbnb e Cna hanno individuato tre distretti artigianali di eccellenza, dove le conoscenze e le competenze tradizionali sono passate di generazione in generazione: il distretto dell’Oro a Vicenza (Veneto), quello dell’Alabastro a Volterra (Toscana) e il distretto della Ceramica a Caltagirone, in Sicilia.



"La collaborazione di Airbnb con Cna - spiega Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia - è orientata a promuovere viaggi sostenibili che rispettino le comunità locali e l'ambiente e punta a sostenere l'economia di micro e piccoli imprenditori in Italia attraverso iniziative personalizzate”.



Le iniziative

Iniziative che prevedono, tra l’altro, la creazione di una pagina dedicata (disponibile in italiano e inglese) che mostra l’artigianato e gli artigiani di ciascun distretto e i principali monumenti della città e webinar informativi per gli host delle regioni interessate, per fornire loro approfondimenti sull’iniziativa.



Prevista inoltre una campagna di sensibilizzazione via e-mail per gli host delle regioni selezionate, che invita a sostenere il progetto e fornisce loro i materiali dell’iniziativa con codici QR collegati alle rispettive pagine di destinazione per gli ospiti, oltre a una copertura mediatica su stampa e piattaforme digitali.



“L’artigianato locale - aggiunge Marco Misischia, presidente Cna Turismo e Commercio - svolge un ruolo importante nel turismo come attrazione turistica, sostegno all’economia locale e fornitura di esperienze autentiche. Una fonte di grande orgoglio per il nostro Paese in tutto il mondo, così che l’esperienza di soggiorno in Italia non può prescindere dalla visita ai distretti artigianali”.



Secondo un sondaggio condotto sulla community di Airbnb, il 68% degli ospiti ritiene che viaggiare tramite la piattaforma crei una connessione più profonda con la cultura locale rispetto al soggiorno tradizionale in un hotel o resort. Gli host, infatti, offrendo raccomandazioni agli ospiti, svolgono un ruolo fondamentale nelle loro community, condividendo suggerimenti per siti o attività culturali (39%), negozi o attività commerciali (22%) e aree poco conosciute dai turisti (16%).