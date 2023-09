eDreams Odigeo supera il traguardo dei 5 milioni di abbonati

eDreams Odigeo ha superato i 5 milioni di abbonati dopo aver aggiunto 1,7 milioni di nuovi membri solo nell'ultimo anno.

L'importante crescita degli abbonati rafforza ulteriormente la posizione del programma come piattaforma di abbonamento ai viaggi più grande al mondo. Al di là della quantità degli iscritti, Prime supera le altre piattaforme in termini di tassi di crescita. L'analisi della crescita delle principali piattaforme di abbonamento negli ultimi cinque anni fiscali, in linea con il periodo in cui Prime è stato attivo, rivela che eDreams Prime ha registrato il più alto tasso di crescita annuale composto, raggiungendo un 220%. Prime è attualmente disponibile in 10 dei 44 Paesi in cui eDreams Odigeo è presente, il che indica un potenziale di espansione e crescita futura.



Un’analisi effettuata da eDreams Odigeo conferma ulteriormente che l'economia degli abbonamenti è in forte espansione. Si evince che le più importanti piattaforme di abbonamento al mondo contano ora un totale di più di 1,5 miliardi di abbonati, rispetto ai soli 458 milioni del 2017 quando eDreams Prime è stato lanciato per la prima volta.



Dal punto di vista aziendale, il modello dei servizi in abbonamento sta trasformando le dinamiche di interazione tra brand e consumatore, favorendo scambi duraturi che generano flussi di entrate stabili e prevedibili, portando in ultima analisi a una migliore qualità dell’attività. Gli abbonamenti stanno diventando il metodo di acquisto preferito a livello mondiale grazie all'efficacia con cui questi modelli soddisfano le preferenze dei clienti per esperienze di vendita al dettaglio più convenienti, personalizzate ed economicamente vantaggiose.



Dana Dunne, chief executive officer di eDreams Odigeo, ha commentato: "Siamo orgogliosi del successo di eDreams Prime come piattaforma di abbonamento a più rapida crescita al mondo. Questo risultato, accompagnato dalla pietra miliare del superamento dei 5 milioni di abbonati, consolida ulteriormente la nostra posizione di azienda leader nel settore degli abbonamenti, riaffermando il successo della nostra strategia e del nostro modello di business. Il modello di servizi in abbonamento ha rivoluzionato il modo di interagire con i consumatori, offrendo flussi di entrate stabili e prevedibili e fornendo allo stesso tempo un valore di eccezione e consigli personalizzati ai consumatori. L'adozione del modello di servizi in abbonamento ci ha permesso di trasformare la nostra azienda in un'azienda solida e più forte, grazie alla possibilità di sfruttare flussi di entrate stabili e ricorrenti con relazioni durature con i clienti. Questo cambiamento strategico non solo migliora la nostra capacità di soddisfare i clienti con offerte personalizzate, ma ci rende anche leader nel nostro settore, con un vantaggio competitivo ancora più netto”.