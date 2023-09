Uvet: “Ad agosto business travel ai livelli pre-Covid in Italia”

Ad agosto il business travel in Italia ha registrato gli stessi livelli del pre-pandemia. È quanto emerge dai dati del Business Travel Trend del Gruppo Uvet, indice mensile sui viaggi di affari nella Penisola, realizzato con il Centro Studi Promotor (Csp) attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana.



Lo scorso mese il dato registrato dal Business Travel Trend si è attestato a quota 100, uguale al valore di riferimento del 2019 e in aumento di 12 punti rispetto a luglio. Il BTT risulta particolarmente positivo, se si considerano i 10 punti di decremento del prezzo medio per transazione.

La suddivisione per tipologia, in valore, registra un incremento di 19 punti nei voli e di ben 37 nel Car Rental e mostra un calo solo nel segmento hotel (111) che aveva comunque fatto registrare ottimi numeri a luglio.



La spesa media per transazione rileva un BTT 109 nei voli, di 139 per il segmento hotel, di 105 nel trasporto ferroviario e 148 nel Car Rental.