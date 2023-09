Shiruq inaugura una mostra dedicata al Sudan

La programmazione di Shiruq continua con le le mete autunnali che l’operatore propone per un viaggio a contatto con cultura e tradizioni dei Paesi attraversati.

In questo momento un pensiero particolare va al Sudan, destinazione fra le mete di punta del tour operator.

E proprio per tenere viva l’attenzione sulla destinazione, Shiruq, in collaborazione con Istituto Italiano di Fotografia e Assab One, ha realizzato la mostra-evento 'Di luce e di sabbia. Suggestioni dall'antica Nubia', organizzata presso Assab One di via privata Assab 1 a Milano.



La mostra, a cura di Chiara Oggioni Tiepolo e Sanni Agostinelli, presenta il lavoro della visual artist Camilla Ferrari, che ha documentato il suo viaggio nei territori del Sudan attraverso una serie di fotografie e video di suggestione. L’inedita narrazione mostra la bellezza incantata e complessa del Sudan.

Ferrari ha fotografato la varietà territoriale, il verde rigoglioso e l’azzurro profondo del Nilo, i vasti deserti, l'infinita estensione di sabbia e cielo.



L’artista ha catturato anche i luoghi di passaggio, i ristoranti per camionisti, i benzinai, le chai house e i mercati, che diventano punti di incontro e ascolto lungo il cammino. La mostra invita il pubblico a scoprire la bellezza e la complessità del Sudan attraverso gli occhi dell’artista, le cui immagini creano un viaggio che spazia tra luoghi affascinanti e una storia straordinaria.



La mostra sarà aperta da sabato 16 fino al 29 settembre.

Sabato e domenica 16/17 settembre dalle 15 alle 19.

Dal 20 al 29 settembre 2023, dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 19.

Sabato su appuntamento.