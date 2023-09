Disney lancia la settima nave da crociera: Disney Adventure

Pochi giorni dopo aver presentato i dettagli della sua sesta nave, la Disney Treasure, Disney Cruise Line ha anticipato che è in fase di realizzazione una settima unità, che andrà sotto il nome di Disney Adventure.

Come Disney Treasure, che presenterà cene spettacolo ispirate alla Marvel, una lounge incentrata su ‘Jungle Cruise’ e una versione dell'AquaMouse, anche Disney Adventure ‘presenterà il servizio Disney, la narrazione e l’intrattenimento che tutti conoscono e amano’, si legge sul blog dei parchi Disney.



Disney Adventure sarà la prima nave Disney a salpare da Singapore, da cui navigherà in tutto il Sud Est asiatico. Non è stata fissata alcuna data per il viaggio inaugurale, ma si prevede che il debutto sarà fissato nel 2025 o nel 2026.