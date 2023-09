Disney lancia la sua seconda isola privata, Disney Lookout Cay at Lighthouse Point

Disney è al lavoro per realizzare una nuova isola privata dedicata ai suoi crocieristi. Si chiamerà Disney Lookout Cay at Lighthouse Point ed è alla Bahamas, come la prima isola Disney, Castaway Cay.

Il nome è stato annunciato nel corso dell’appuntamento Destination D23, insieme ad altre novità di casa Disney, come si legge su Travelpulse.



L’annuncio della nuova isola era stato dato, in origine, nel 2019, ma, complice la pandemia, i lavori sono slittati e sono iniziati a marzo 2022. Disney Lookout Cay at Lighthouse Point sarà situato all'estremità dell'isola di Eleuthera e utilizzerà il 90% di energia solare per favorire la conservazione dell'ambiente. Sarà la seconda destinazione privata della Disney alle Bahamas.



Le navi di Disney Cruise Line inizieranno a navigare verso l’isola nel 2024: al momento il servizio verso l’isola è previsto a bordo di Disney Magic a partire dal mese di giugno 2024.