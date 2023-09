Sunlux Viaggi, nuovi criteri di selezione per le strutture a Ischia

Sunlux Viaggi festeggerà nel 2024 i 10 anni di attività. Il t.o. specializzato nell’incoming su Ischia e le isole del Golfo desidera annunciare la sua intenzione di elevare gli standard dell'offerta inserendo un nuovo criterio selettivo nella scelta dei prodotti da presentare.

Nell’ottica di un maggior incremento delle vendite sulla destinazione Ischia, sia con il mercato italiano che quello estero, per la stagione 2024 Sunlux Viaggi proporrà e commercializzerà solo le strutture ricettive che abbiano conseguito una valutazione superiore a 4 su TripAdvisor e 8 su Booking.com.



Questa decisione commerciale, orientata a offrire il massimo valore e la massima qualità dei servizi nella destinazione Ischia, non solo garantisce standard elevati ai suoi partner, ma costituisce anche uno stimolo al miglioramento dei servizi per le strutture che non raggiungono ancora questi alti livelli di gradimento.

Sunlux Viaggi sarà presente come sempre a TTG Travel Experience di Rimini presso il padiglione C7 Stand 401.