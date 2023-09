"Explora, che fino a pochi mesi fa era solo un progetto ora prende vita". Così Leonardo Massa, managing director Msc Crociere, introduce le novità in arrivo per il nuovo concept dedicato al segmento alto.



"Explora 2 arriverà a fine estate 2024 navigando proprio nel Mediterraneo", prosegue Massa nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia. L'anno successivo arriverò poi la terza unità della compagnia.



"Explora - aggiunge Massa - ha avuto la capacità di avvicinare al prodotto crociera tanti clienti abituati alle vacanze di lusso ma che non avevano un prodotto che rispondesse alle loro esigenze"



Le destinazioni

Inoltre, sottolinea il manager, c'è un vantaggio che nessuno hotel di lusso può offrire: "Svegliarsi in località sempre diverse e avere sempre una finestra vista mare. Si tratta di un valore aggiunto che i consumatori stanno imparando a conoscere".



Oltre al Mediterraneo, le navi di Explora arriveranno anche in Nord Europa e in Nord America, per approdare poi in inverno nei Caraibi e spingersi fino alle Hawaii.