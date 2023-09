di Gaia Guarino

Passepartout fa il punto sui propri risultati aziendali e annuncia le novità, in occasione della convention annuale MEEP 2023 in corso presso il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

Il 2022 si è chiuso con un fatturato a +10%. Un ulteriore incremento dell’11% si registra al 30 giugno 2023 e le attese per fine anno sono di un +6% rispetto all’esercizio precedente.



Spinta per l'innovazione

Al centro dell’azienda la volontà di innovarsi costantemente, orientando le vele verso il cambiamento così da cogliere nuove opportunità, come sottolinea Stefano Franceschini, presidente di Passepartout (nella foto). “Il mio compito è tracciare la rotta nel mare dell’innovazione - commenta -. In questi anni ci siamo evoluti creando una holding Gruppo Passepartout Italia e continueremo a crescere. Ho scelto di inserire i miei figli in azienda con un passaggio generazionale. La mia parola? Continuità”.



È stato stipulato così un solido patto di governance con lo scopo di definire regole chiare e condivise per la tutela dei rapporti familiari, la circolazione delle partecipazioni, l’assunzione di ruoli in azienda e i meccanismi di sblocco in caso di stalli decisionali.



Continuità e marketing

Una scelta, dunque, di camminare insieme. Un ‘insieme’ che vede anche i partner protagonisti e ai quali, come spiega il direttore commerciale di Passepartout, Andrea Rosa, si chiede di essere sempre più preparati sul prodotto, di prestare assistenza con professionalità e farsi ambasciatori dell’immagine del brand.



Parallelamente, Passepartout non smette di investire – oltre che in tecnologia – anche nel marketing, puntando in primis su un nuovo sito web. Proseguono poi le attività digitali e le live demo, così come la partecipazione alle fiere, tra cui è confermato l’immancabile appuntamento a TTG Travel Experience dall’11 al 13 ottobre. Passepartout, infine, tornerà in radio e in Tv con una campagna pubblicitaria, in onda da ottobre 2023 a marzo 2024.