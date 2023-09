Crociere, continua lo sviluppo in India

L’industria del turismo crocieristico deteneva un valore di mercato di 5,3 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che raggiungerà un valore di mercato di 17,8 miliardi di dollari entro il 2033.

Secondo un rapporto di Future Market Insights, si prevede che la domanda globale per il mercato del turismo crocieristico aumenterà di oltre il 12% tra il 2023 e il 2033. Già dal 2018 al 2022 le vendite hanno registrato una crescita significativa, pari a circa l’8,3%.



Fra le ultime novità, come riporta TraveDailyNews, nel novembre 2022 è stato inaugurato il progetto Ganga Vilas in India, che offre un servizio crociere con un percorso di 4mila chilometri. A partire dal 2023, la nave di lusso viaggia da Varanasi nell’Uttar Pradesh via Dibrugarh nell’Assam attraverso il Bangladesh.



Sempre in India, nel 2022 la società indiana Cordelia Cruises ha dichiarato che spenderà più di 1 miliardo di dollari entro il 2025 per acquistare almeno tre navi da crociera per concentrarsi sul mercato indiano, che vanta la terza linea costiera più lunga del mondo con 7.500 chilometri. La previsione del Governo di un aumento di 10 volte del settore nei prossimi dieci anni è coerente con la vision a lungo termine indicata dal brand Cordelia.