‘MaldivesForYou. Le nostre Maldive a 360 gradi’. Questo il tema al centro del webinar organizzato da Albatros Top Boat in collaborazione con TTG Italia, che si svolgerà mercoledì 20 settembre alle 14.30 (iscrizioni a questo link).

Al centro della presentazione aperta a tutti gli agenti di viaggi e agli operatori del trade l’offerta del t.o. che programma crociere e soggiorni alle Maldive fin dal 1990. I viaggi proposti si indirizzano sia ai subacquei sia agli amanti del mare, dell’avventura ma anchedel comfort e di servizi di alto livello.



Viaggi leisure, viaggi avventura, viaggi di nozze, vacanze per famiglie, ma anche soggiorni per gruppi e individuali e business travel: Albatros Top Boat garantisce la soluzione ideale per target differenziati.

“Era il lontano 2008 quando abbiamo lanciato ‘Maldivepertutti’ – ricorda l’amministratore unico Donatella Telli -. Ancora una volta, a distanza di 16 anni, pur lasciando intatti i nostri valori, abbiamo abbracciato la filosofia di rimanere all'avanguardia nel settore, investendo nel presente e nel futuro. E' pronta la nostra nuova piattaforma MaldivesForYou, che sfrutta il booking engine. Un sito b2b che offre un orientamento per la scelta del resort ideale alle Maldive. Ogni isola è descritta con una scheda corredata da dati e immagini per una scelta consapevole e accurata. Nel sito è possibile elaborare il preventivo direttamente online sia per i pacchetti con volo incluso sia per i servizi a terra di soggiorno, trasferimenti e assicurazione”.



I resort proposti da Albatros, tutti ampiamente testati, coprono un ventaglio di oltre 100 strutture. Le guest house e i boutique hotel rappresentano infine un’ulteriore alternativa ai resort.

Di questo e molto altro si parlerà nel corso del webinar condotto da Donatella Telli, che farà il punto su Maldive in resort con ‘MaldivesForYou’, guest house e boutique hotel, crociere per vivere appieno le Maldive.



Le iscrizioni sono possibili fin d’ora a questo link.