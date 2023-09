Agenzie di viaggi spagnole, entro il 2030 potrebbero essere 3.500 in meno

Secondo le stime di Braintrust, entro il 2030 scompariranno circa 3mila 500 agenzie di viaggi in Spagna. Ángel García Butragueño, direttore del comparto turismo dell'azienda, stima che il numero dei punti vendita "passerà dagli attuali 9mila 500 a 6mila”.

Come riporta Preferente, Butragueño spiega che "in futuro vedremo come evolveranno i punti vendita tradizionali, che tenderanno a specializzarsi rendendo gli uffici luoghi di ispirazione e divertimento, dove l'attività non è tanto informare ma ispirare e ricreare le esperienze dei viaggiatori utilizzando la tecnologia al servizio delle persone".



Tuttavia, il manager prevede che il fatturato delle aziende che resisteranno "sarà infinitamente più alto e quindi la produttività e l'efficienza saranno significativamente più elevate".



"Personalmente, penso che le agenzie continuino ad avere un valore chiave finché si evolvono, forniscono ai propri clienti un'esperienza unica, offrono alternative personalizzate per ogni cliente”.



Secondo le stime di Acave, la pandemia ha spazzato via circa il 25% dei punti vendita della Spagna. Tenendo conto che in Spagna nel 2019 erano circa 9mila 500, tra febbraio 2020 e fine 2021 ne sono scomparsi circa 2mila 400. Tuttavia, molte di queste chiusure sono state temporanee, consentendo un rapido ritorno ai livelli pre-pandemia.