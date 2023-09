Business travel, la soluzione di Bcd per gestire i viaggi degli utenti ospiti

Si chiama Bcd Invite la soluzione globale di gestione dei viaggi per gli ospiti aziendali che porta la firma di Bcd Travel. Uno strumento che, come spiega Yannis Karmis, senior vice president product planning and development di Bcd Travel, progettato per semplificare il processo di gestione dei viaggi degli ospiti o dei viaggiatori non profilati.

Una soluzione, aggiunge, “sicura e facilmente configurabile, che fa risparmiare tempo ai travel arranger e applica le travel policy, offrendo ai viaggiatori un'esperienza di prenotazione moderna e senza complicazioni. In futuro - sottolinea - i travel arranger potranno 'invitare' sia colleghi profilati che non profilati a un evento specifico con parametri di prenotazione personalizzati. Ciò semplificherà notevolmente la gestione dei viaggi di gruppo per le aziende".



Focus sulla sicurezza

La tecnologia proprietaria Bcd Invite opera in sinergia con la piattaforma Bcd, integrando le travel policy e il processo autorizzativo per garantire una gestione senza interruzioni del processo di prenotazione del viaggio. I manager possono inserire viaggiatori, creare profili temporanei, monitorare lo stato delle prenotazioni e restare in contatto con i traveller per tutta la durata del loro spostamento. I profili vengono creati in tempo reale e hanno una data di scadenza che assicura la loro disattivazione automatica da tutti gli strumenti di prenotazione. Chi si occupa dei viaggi aziendali può inoltre configurare tipologie di eventi, stabilire regole e invitare i partecipanti.