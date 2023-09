di Isabella Cattoni

La forte ripresa del medio e lungo raggio ha inevitabilmente redistribuito i pesi dei diversi prodotti e in casa di Futura Vacanze le destinazioni straniere – Egitto e Porto Santo – dovrebbero quest’anno arrivare a procurare circa il 30% del fatturato totale – al momento siamo al 27%.

Un traguardo in larga parte già previsto dal direttore commerciale, Belinda Coccia (nella foto), che commenta un’estate dall’andamento non scontato.

“La crescente richiesta per le mete straniere ci ha indotto a potenziare l’offerta e a prevedere più posti volo durante l’alta stagione. Non per questo però abbiamo allentato la presa sull’Italia, sulla quale abbiamo comunque presentato new entry di prodotto”.



A conti fatti, le stagioni di spalla hanno funzionato bene anche in Italia, con la Sicilia che sta allungando l'operatività grazie anche all’incoming. Un rallentamento c’è stato sul mese di agosto, compensato però dalla richiesta per l’Egitto, che “Non dorme mai e rimane una meta chiave in ogni periodo dell’anno”. Proprio per questo Futura proporrà dall’inverno anche le crociere sul Nilo. E da Natale amplierà l’offerta al Kenya con il Twiga Beach di Watamu.



Quel che è certo è che l’asticella va sempre più spostandosi sui Club a marchio Futura Vacanze: “Siamo sempre più villaggisti e sempre meno generalisti, perché in questo modo possiamo monitorare al meglio la qualità dell’offerta”.



Un’eccezione riguarda la Neve, prodotto dal taglio generalista, sul quale Futura torna a scommettere anche per la prossima stagione insieme al Benessere. “Al momento non abbiamo un nostro Club in montagna, ma la programmazione Neve continua da 28 anni” e non si escludono novità future.



Grazie a tutti questi prodotti e a poco meno di due mesi dalla chiusura del bilancio d’esercizio, Futura Vacanze ha globalmente superato i 90 milioni di euro di fatturato: “Nel 2023 arriveremo quasi a raddoppiare i numeri del 2018 e l’obiettivo è quello di investire e continuare a crescere ampliando la gamma di prodotto offerta, sia per quanto riguarda l’estero sia in Italia, dove Futura ha all’attivo 18 Club”.