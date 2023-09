Disney Treasure, i primi dettagli della nave ispirata all’Avventura

Disney Treasure si prepara al debutto il 21 dicembre 2024 e Disney Cruise Line comincia a svelare qualche dettaglio della seconda delle nuove navi di classe Wish della compagnia.

Il ‘tema di Disney Treasure è ‘Avventura’ e trae ispirazione da una serie di avventure Disney.

La nave sarà, come riporta Travelpulse, anche la prima a trarre ispirazione dalle attrazioni che si trovano nei parchi Disney di tutto il mondo.

"Quando abbiamo pensato alle tre navi che stavamo progettando, ci siamo concentrati soprattutto sul marchio Disney e sui suoi pilastri - ha affermato Sharon Siskie, vicepresidente senior e direttore generale di Disney Cruise Line -. Mentre studiavamo Disney Wish, abbiamo pensato a 'Incanto'. Quando abbiamo iniziato a pensare ad ‘Avventura’, ci siamo immediatamente appassionati al tema, anche perché i parchi forniscono una grande ispirazione".



Disney Treasure è la nave gemella di Disney Wish, che ha debuttato lo scorso anno come la prima di classe Wish. Attualmente è in costruzione presso il cantiere navale Meyer Werft in Germania. La nave funzionerà con Gnl e accoglierà fino a 4mila passeggeri con un equipaggio di mille555 persone. Dispone di mille256 cabine, comprese 948 cabine con veranda, 185 cabine con vista sull'oceano e 123 cabine interne. Le configurazioni speciali includono 53 cabine concierge, 23 suite concierge, quattro Royal Suite e una Tomorrow Tower Suite.



La crociera inaugurale della Disney Treasure partirà da Port Canaveral per un viaggio di sette notti verso i Caraibi orientali; la nave offrirà quindi una selezione di crociere di sette notti verso i Caraibi orientali e occidentali da Port Canaveral.

Le prenotazioni apriranno il 20 settembre 2023; i membri del Castaway Club avranno accesso esclusivo agli itinerari Disney Treasure a partire dal 12 settembre 2023.