L’Oman di lusso in versione Originaltour, Arcangeli: “Richieste in aumento”

“Le richieste da parte di una clientela lusso sono in aumento ed è per questo che abbiamo pensato di studiare un tipo di viaggio che potesse accontentare questa fascia di mercato”. Così Loredana Arcangeli, direttore origina generale di Originaltour, spiega la decisione di inserire in programmazione una nuova proposta upper level per chi desidera visitare l’Oman soggiornando in hotel di lusso e usufruendo di servizi di alto livello, a partire dalla possibilità di sperimentare trattamenti esclusivi nelle Spa e di provare una cucina particolarmente curata e raffinata.

Tappe e servizi

L’itinerario ‘Luxury Oman Tour’ prevede visite classiche come quella della capitale Muscat e di Nizwa e del suo suq. Si passa anche per il deserto bianco di Woodland, si visita la moschea di Al Hamooda, con i suoi 52 domi, arrivando poi fino a Sur, dove viene costruita la tipica imbarcazione omanita in legno, il dhow. Il tour viene effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese.



“Tra le visite - continua Arcangeli - abbiamo inserito anche la zona di Manah, uno degli insediamenti archeologici più importanti dell’Oman, e Wadi Al Ayn, dove si trova il complesso funerario di tombe risalente al 3.000 a.c. e che, insieme alla torre di Al Khutm e Bat, è uno dei 5 siti in Oman iscritti come patrimonio mondiale dell’Unesco”.



Le strutture

Tra le strutture selezionate l’Anantara Resort & Spa, uno dei resort di lusso più alti al mondo, che sorge a Jabal Akhdar, sulla Green Mountain, con spettacolare panorama su un canyon.



Nel Desert Night Camp, unico 5 stelle lusso nel Wahiba Sands, si pernotta in una camera tendata con piscina privata, mentre a Wadi Mani Khalid, oasi tra le montagne, gli ospiti hanno incluso un massaggio balinese nella Spa del resort, mentre la cena viene servita su una duna, sotto il cielo stellato. Anche a Ras al Jinz si pernotta nelle tende deluxe.