Il network GlobalStar sbarca in Italia con TravelDesk

GlobalStar approda in Italia con TravelDesk Business Travel Management. Con l’ingresso, in qualità di nuovo partner, dell’agenzia di viaggi genovese specializzata in bt, il network – che attualmente opera in 55 Paesi attraverso oltre 2500 sedi – ha ora un presidio nello Stivale.

Sarà infatti TravelDesk a rappresentare GlobalStar nella Penisola.



Fondata a Genova nel 1991, TravelDesk conta un team di oltre 25 professionisti al servizio di 500 aziende italiane ed estere.



“L’Italia rappresenta l’ottava economia del mondo e un mercato strategico e molto prezioso per il nostro business – spiega in una nota James Stevenson, ceo di GlobalStar -. Accogliendo TravelDesk in GlobalStar, arricchiamo il nostro network di una realtà fortemente radicata nel mercato italiano che condivide con noi valori e obiettivi, e forte di un’expertise di oltre 30 anni nei viaggi corporate, nei meeting e negli eventi, e nel settore marittimo e offshore, tutti ambiti che richiedono significativa esperienza, e le variegate competenze di una grande squadra di professionisti”.



Mirella Bruschi, fondatrice e ceo di TravelDesk (nella foto), aggiunge: “Siamo molto orgogliosi di essere il partner di GlobalStar per l’Italia. Il nostro ingresso in questo prestigioso network aggiunge forza al nostro business esistente e contribuirà all’ulteriore crescita di TravelDesk. Grazie a questa partnership e alle sinergie che ne scaturiranno, i nostri clienti potranno usufruire di maggiori benefit grazie a una rete di partner e di fornitori a livello globale e di avanzate soluzioni tecnologiche, e noi potremo garantire uno standard di servizi sempre più alto”.