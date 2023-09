'That’s l’esprit libre': Club Med rilancia sui mercati internazionali

Club Med ha presentato la campagna globale ispirata a ‘That’s l’esprit libre’.

La nuova campagna si concentra su momenti in cui lo stress e le tensioni della vita si allentano grazie al viaggio. La campagna intende dar voce alla felicità indotta dalle piccole cose e mette in mostra proprio la ‘joie de vivre’ associata alle vacanze in resort all inclusive Club Med.



La campagna, la più grande di Club Med nella storia recente, è stata prodotta dall'agenzia 180 Amsterdam e, come riporta Travelmole, sarà proposta in settembre a tutti i mercati internazionali fra Europa, Americhe, Africa e Asia.



Nicolas Bresch, managing director di Club Med UK, Ireland & Nordics, ha dichiarato: “Club Med sta entrando in una nuova era con il posizionamento premium che corrisponde alla nostra offerta di lusso. La nuova campagna dimostra la gioia e la libertà di una vacanza con Club Med.”

La campagna segue il lancio di una nuova brand identity realizzato all’inizio di quest’anno.



Intanto, fino al 18 settembre Club Med lancia in Italia una promozione speciale sulle le prenotazioni per le vacanze invernali. Con l'offerta ‘Saldi d’Inverno’ sarà anche possibile usufruire di riduzioni fino a 700 euro a persona sulle vacanze invernali con possibilità di scelta tra una vastissima selezione di resort.