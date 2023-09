Fto e Innovaprofessioni lanciano un corso per formare nuovi agenti di viaggi

Un corso per formare nuovi agenti di viaggi. È questa l’iniziativa messa in campo da Fto che sarà presentata il prossimo 7 settembre, con un open day a Milano dedicato nel corso del quale si racconteranno le caratteristiche del percorso formativo.

Il corso post diploma Its è realizzato dalla Fondazione Innovaprofessioni con la collaborazione di Fto: si tratta di un percorso biennale di 2mila ore con un focus importante sulla formazione in azienda. Sono previsti, infatti, stage per almeno 800 ore in agenzia. Il corso è rivolto a un massimo di 30 residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e certificazione IFTS.



Le materie che saranno affrontate durante i corsi saranno: mercato turistico e filiera; organizzazione dell’agenzia di viaggi; normative turistiche; geografia turistica; geografia politica; biglietteria; viaggi da catalogo; viaggi su misura; customer care e post vendita; sistemi operativi leisure; sistemi operativi business travel; contabilità e controllo di gestione per l’agenzia di viaggi; marketing turistico; digital marketing & communication; tecniche di comunicazione efficace; tecniche di vendita.



Per informazioni si può scrivere a direzione@innovaprofessioni.it. Per candidarsi si può utilizzare lo stesso indirizzo mail oppure sabrina.minetti@innovaprofessioni.it. In quest’ultimo caso, dopo aver scelto la data è possibile candidarsi inviando una mail con allegato il curriculum in formato Europass, fino a una settimana prima dell’incontro. Il 7 settembre si terranno appuntamenti personalizzati della durata di 30 minuti. La sede del corso è a Milano, in Viale Murillo 17. La certificazione finale è diploma di tecnico superiore di quinto livello EQF.