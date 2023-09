MyItalytotheWorld rafforza i servizi con il noleggio auto, i plus per le agenzie

MyItalytotheWorld ha deciso di rafforzare la gamma di prodotti per la clientela aggiungendo il noleggio auto con una proposta che include oltre 180 fornitori da tutto il mondo, tra cui Hertz, Avis, Alamo, fino a quelli locali che garantiscono la possibilità di prenotare soluzioni su misura.

Prenotando sul sito di MyItalytotheWorld, inoltre, le agenzie partner iscritte sul portale potranno offrire dei plus quali: nessuna durata minima - si può prenotare anche per un solo giorno, chilometraggio illimitato, formula di rent a car con o senza franchigia in base alla scelta del cliente e l’annullamento senza alcuna penale fino a 48 ore prima della partenza.



“Per lanciare al meglio questo nuovo prodotto - spiega Marella Bagnoli, general manager di MyItalytotheWorld - abbiamo pensato a una promo speciale, per tutte le agenzie iscritte sul nostro portale: 5% di sconto sul car rental per prenotazioni effettuate entro il 15 ottobre”.

Il portfolio MyItalytotheWorld comprende anche plus quali, ad esempio, la possibilità di prenotare online i più importanti musei italiani con visite guidate, private e serali, quali i Musei di Roma, i Musei Vaticani e le realtà museali di Venezia, Firenze, Milano, Palermo, Siracusa, Torino e tutte le altre città d'arte.