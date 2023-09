KKM Group, focus sulla vela: le proposte per chi segue l'Americas Cup

KKM Group continua a scommettere sui grandi eventi sportivi. E dopo la Formula 1 e l’Nba guarda ora al mondo della vela, inaugurando la stagione 23/24 con una proposta per gli amanti dell’America’s Cup, l’evento velistico per eccellenza.

L’operatore ha messo a punto un pacchetto di 3 giorni per assistere alle Preliminary Regattas della 37° America’s Cup.



Le regate preliminari sono il primo appuntamento ufficiale dell’America’s Cup e si svolgeranno dal 14 al 17 settembre a Vilanova i la Geltrú, località turistica a 45 km da Barcellona.



Gli ospiti di KKM Group potranno assistere all’evento da una location privilegiata: uno yacht ormeggiato in prossimità del campo di gara, che permetterà di godere di una visuale chiara e completa del percorso. A bordo dello yacht sono previsti catering, concierge e altri servizi di hospitality, per garantire un’esperienza ancora più entusiasmante. Il pacchetto di viaggio, a partire da 800 euro, comprende anche i voli da Milano, 2 notti in hotel e i trasferimenti in loco, ed è disponibile per tutte le agenzie di viaggio che collaborano con KKM Group.



“Sul mondo della vela abbiamo grandi programmi per la prossima stagione – spiega Andrea Cani, ceo di KKM Group -: per quanto concerne l’America’s Cup, oltre alla regata preliminare di Vilanova, saremo presenti a quella di Jeddah tra novembre e dicembre 2023 e poi avremo pacchetti speciali per tutti gli eventi del 2024. Guardiamo anche all’Italia: a ottobre seguiremo la 55° Barcolana con proposte differenziate per individuali, gruppi e incentive”.



Parallelamente, il t.o. porta avanti gli impegni sul fronte dello sport. Le proposte dell’Operatore proseguiranno per tutto l’autunno fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il ventaglio di pacchetti speciali spazia dal calcio, con la possibilità di assistere alle gare di alcune delle squadre più importanti del mondo come Real Madrid, Barcellona, Tottenham e Chelsea previste ad ottobre e novembre, al football americano, con offerte che includono le partite di NFL in programma a Londra ad ottobre. Focus, infine, sul basket, uno dei fiori all’occhiello della programmazione di KKM Group, e in particolare sull’NBA Paris Game, l’annuale match di regular season del campionato americano giocato in Europa, che si disputerà il prossimo 11 gennaio 2024 alla Accor Arena di Parigi e che vedrà affrontarsi le franchigie dei Cleveland Cavs e Brooklyn Nets. Ogni pacchetto include volo a/r, hotel per 2 notti, biglietto di ingresso all’evento e varie experiences in città.



“Queste proposte – prosegue Cani – ci stanno regalando grandi soddisfazioni, soprattutto in virtù del fatto che tutta la parte relativa all’hospitality è gestita direttamente da KKM Group: questo da un lato ci garantisce maggiore flessibilità in termini di marginalità e dall’altro ci permette di personalizzare i pacchetti in base alle richieste delle agenzie di viaggio”.