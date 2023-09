Nuovo sito per Club del Sole: il progetto della piattaforma esperienziale

Club del Sole ha messo online il nuovo sito, parte di un progetto più ampio volto a ridefinire tutti gli assetti digitali del gruppo, per il quale è stata coinvolta la società di consulenza digitale Kettydo+, che ha supportato Club del Sole dal disegno strategico all’implementazione tecnologica del sito.

“La nostra esigenza - spiega Michela Marzoli, direttore marketing e comunicazione di Club del Sole - era quella di rinnovare tutte le properties digitali, partendo primariamente dal sito web e da tutti i servizi omnichannel verso il cliente, al fine di migliorare l’esperienza generale e creare ulteriore valore per i nostri ospiti”.



Una piattaforma customer-oriented

Il nuovo sito si inserisce, dunque, nel progetto di una piattaforma digitale innovativa, in grado di espandersi nel tempo e abbracciare tutta l’esperienza del cliente, dal sogno delle vacanze alla sua scelta, dai servizi scelti fino alla loyalty. Un modello sempre più customer-oriented per quella che Club del Sole definisce una “piattaforma esperienziale unitaria” e incentrata sulla dimensione dell’utente, qualunque sia il suo obiettivo o la sua necessità.



Chiavi tematiche

Ad esempio, la voce del menù ‘Destinazioni’ abilita la navigazione per utenti che hanno già idee chiare su dove soggiornare e che desiderano accedere direttamente alla singola struttura per prenotare la propria vacanza.



Tramite le nuove voci ‘Vivi Club del Sole’ ed ‘Esperienze su misura’ viene abilitata invece una navigazione per chiavi tematiche, molto più esplorativa ed ispirazionale, che mostra i vantaggi esperienziali di Club del Sole a 360°, per poi indirizzare gli utenti verso la singola struttura. Nelle sue fasi successive il progetto si amplierà con la profilazione sempre più profonda dei bisogni e degli interessi della persona, la personalizzazione dei contenuti e dell’offerta.