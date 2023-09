Crystal Symphony torna in servizio dopo il restyling con nuove suite

È rientrata in servizio dopo una lunga operazione di ristrutturazione, Crystal Symphony. Acquistata da A&K Travel Group la scorsa estate, la nave è partita venerdì 1 settembre per il suo viaggio inaugurale da Atene.

Sumphony può ospitare 606 ospiti e si unisce alla nave gemella Crystal Serenity.



Dopo i lavori, la nave può contare su suite più grandi e rinnovate, ristoranti di specialità pluripremiati e ampi spazi pubblici, il tutto completato da servizio leader del settore.



"Siamo così orgogliosi che Crystal Symphony sia ufficialmente tornata in acqua con Crystal Serenity, segnando un nuovo entusiasmante capitolo per Crystal: due navi rinnovate e tornate in servizio in meno di un anno sono una cosa completamente senza precedenti", afferma in una nota Cristina Levis, ceo di A&K Travel Gruppo.



Dopo il viaggio inaugurale della nave da Atene a Istanbul, Crystal Symphony navigherà verso Est, verso destinazioni come Santorini, Istanbul, Abu Dhabi e Mumbai. Per il resto del 2023, navigherà poi attraverso l'Oceania toccando località tra cui Sydney, Auckland, Papua Nuova Guinea e Bali.



Nel corso dei lavori di restyling, curati dallo studio di architettura GEM, sono state introdotte due nuove categorie di camere: la Jr. Crystal Penthouse Suite e la Camera singola con vista sull'Oceano, opzione per chi viaggia da solo. Queste nuove categorie ampliano l'offerta Sapphire Suite.