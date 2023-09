Al di là dei problemi registrati nei rapporti con i vettori aerei, l’estate ha evidenziato altre problematiche che il comparto turistico ha dovuto affrontare con attenzione.

Una di queste è quella segnalata dalla presidente di Maavi Enrica Montanucci, che in un post su Facebook chiede ai colleghi quali riscontri abbiano avuto sul fronte del livello di servizio offerto dai tour operator, specie in merito ad “Assistenza e booking. E non lo chiedo per spirito polemico. Ma per capire e magari in privato suggerire. Ad esempio mi viene detto oramai da tanti clienti che l'animazione e l'assistenza nei villaggi (TUTTI al di là di ogni brand) sono oramai in mano a ragazzini privi di esperienza (salvo rarissimi casi), e che la situazione è oramai lontana dai livelli qualitativi di qualche anno fa. Cosa significa? Che ci si sta allontanando da certe professioni? Che si paga troppo poco per attrarre chi lavora?”.



Montanucci prosegue chiedendo agli agenti di viaggi quali siano “le cose da segnalare qualitativamente di questa stagione, tempo a parte ovviamente. Su quello non possiamo davvero intervenire... Ma possiamo usare tutti la testa e capire quali servizi hanno bisogno di una messa a punto. A volte la sensazione è quella del "tanto è lo stesso". Mentre non penso che scendere di qualità serva a nessuno”.



La presidente invita quindi a trasmettere le proprie opinioni in merito, ma anche i racconti dei clienti, in modo tale da creare un utile momento di confronto.