Norwegian Cruise Line fa ritorno alle Hawaii

Norwegian Cruise Line ha annunciato che sta collaborando con il governatore delle Hawaii Josh Green, l'Autorità per il turismo delle Hawaii e la comunità di Maui per riavviare le crociere verso Kahului.

La Pride of America è attualmente programmata per riprendere lo scalo a Kahului, a partire dal 3 settembre. Ncl aveva sospeso le sue partenze per Maui all'inizio di agosto a causa degli incendi che avevano interessato l’area.

“Manteniamo un forte legame con la gente e le isole delle Hawaii e abbiamo una lunga storia alle spalle di viaggi verso questa meta - ha spiegato il presidente di Ncl David J. Herrera in un intervento riportato da Travelpulse -. Per questo ci siamo affrettati a sostenere gli sforzi di recupero turistico messi in atto a Maui”.



"Abbiamo temporaneamente modificato i nostri itinerari per evitare di pesare ulteriormente sulla destinazione; abbiamo donato 50mila dollari a Maui United Way e insieme ai nostri partner abbiamo raccolto e doneremo oltre 150mila dollari in forniture di cibo, vestiti e materassi. Non vediamo l'ora di tornare in questa destinazione”.



“Apprezziamo la continua collaborazione con Norwegian Cruise Line e il sostegno che ha recentemente fornito per favorire la ripresa dei residenti di Lahaina - ha aggiunto il governatore delle Hawaii, Josh Green -. Mentre i viaggi a West Maui sono limitati al ritorno dei residenti e ai soccorritori, stiamo lavorando con i nostri partner turistici e incoraggiandoli a tornare in altre aree dell'isola e in tutto il resto dello Stato”.