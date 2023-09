eDreams Odigeo: trimestre brillante grazie al boom di Prime

eDreams Odigeo ha presentato i risultati per il trimestre chiuso il 30 giugno 2023. Le performance dell'azienda rimangono oltre le aspettative, grazie soprattutto a Prime, un modello di business basato su abbonamenti.

Il numero di abbonati è cresciuto del 47% toccando quota 4,7 milioni nel primo trimestre dell'esercizio e 4,9 milioni ad agosto. Una corsa, quella di eDreams, verso gli obiettivi ambiziosi del 2025 che puntano a oltre 7,25 milioni di abbonati Prime, ricavi medi per utente di circa 80 euro ed Ebitda di cassa superiore a 180 milioni di euro.



A oggi l'Ebitda di cassa è più che raddoppiato raggiungendo i 29,4 milioni di euro, contro i 14 milioni di euro del primo trimestre dell’esercizio 2023, con un margine Ebitda incrementato - anno su anno - del 9%. Inoltre, grazie al boom di Prime, sia il margine sui ricavi sia il margine dei ricavi di cassa si sono mossi con segno più, rispettivamente +8% e +5% su base annua.



"Abbiamo registrato un inizio stellare per il nostro esercizio 2024, con risultati che riflettono direttamente il successo del nostro approccio strategico e innovativo e la dedizione del nostro team - ha commentato Dana Dunne -. I nostri investimenti stanno dando i loro frutti, mettendoci in una posizione ottimale per espanderci ulteriormente". G.G.