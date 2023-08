L’inverno secondo Boscolo Tour: aumentano i tour e le esperienze nel Nord Europa

Nuovi itinerari dedicati ai mercatini di Natale, partenze speciali per le feste di fine anno e tour inediti in destinazioni come la Scandinavia. Queste le novità del catalogo che Boscolo Tours riserva ai viaggi invernali per la stagione 2023/2024.

Cinque le sezioni in cui si divide la pubblicazione, già disponibile online e in arrivo in questi giorni nelle agenzie: ‘Luoghi senza età e senza stagione’, con i best seller della programmazione invernale Boscolo; gli itinerari dedicati ai mercatini di Natale in diverse città d’Europa; le partenze speciali di Natale e Capodanno, con nuovi itinerari creati ad hoc in Italia e in Europa; ‘Un caldo inverno’, Che include proposte a lungo e medio raggio verso destinazioni dal clima caldo e, infine, ‘Un inverno al freddo’, con un focus particolare sugli itinerari in Scandinavia e Islanda.