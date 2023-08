Dimensione Turismo, Capodanno deluxe in Thailandia

Dimensione Turismo propone il Capodanno in Thailandia con soggiorno in alcune strutture selezionate.

Il t.o. ha previsto partenze a quote bloccate con Turkish Airlines da Milano, Bologna e Venezia e con Singapore Airlines da Milano.

La versione deluxe del Capodanno in Thailandia di Dimensione Turismo prevede una tappa a Singapore con tour della città nuova e antica, per poi proseguire con un soggiorno mare a Khao Lak, situata a un'ora e mezza di auto da Phuket.

Khao Lak offre snorkeling e immersioni uniche, in particolare lungo i fondali corallini del vicino parco marino delle isole Similan. Il pacchetto prevede due notti presso il Carlton Hotel di Singapore, 4 stelle superior e 7 notti presso l'Eden Beach Khao Lak Resort and Spa, A Lopesan Collection Hotel, 5 stelle.

Inclusi l’escursione di una giornata alle Similian con guida in italiano e cenone di Capodanno in hotel.Partenze con Singapore Airlines da Milano Malpensa il 27 dicembre.



A chi preferisce Phuket, Dimensione Turismo propone un soggiorno mare di 7 notti presso il Beyond Resort Kata 4 stelle, hotel con accesso diretto alla spiaggia di Kata.

Partenze con Turkish Airlines da Milano, Venezia e Bologna il 28 dicembre. Altre partenze a tariffe convenienti sono previste per i periodi di media stagione tra novembre e gennaio.